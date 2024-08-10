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Стало известно, когда Брэдли Купер и Джиджи Хадид сыграют свадьбу

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид запланировали свадьбу на 2025 год. Об этом сообщает She Finds.

Источник: AP 2023

Инсайдер издания заявил, что пара намерена «провести остаток жизни вместе».

«Никого не должно удивлять, что они обручатся и поженятся в течение следующего года», — заявил он.

Он также добавил, что о свадьбе они разговаривали, когда еще только начали встречаться.

«Это даже не вопрос. Они обсуждали семью и брак на раннем этапе своих отношений», — заключил инсайдер издания.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.