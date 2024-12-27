Стало известно, кем работали родители героя «Один дома»

Кино — одно из главных новогодних развлечений. У каждой культуры и каждого времени любимые фильмы про Новый год свои, и один из самых необычных, конечно, «Один дома»: история о мальчике, чья семья забыла его одного на Рождество, и ему пришлось отбиваться от грабителей, расставлять ловушки, чистить зубы и ходить за продуктами.
Несмотря на то, что после оглушительного успеха у фильма вышло 4 продолжения (и планируется римейк), о жизни других членов семьи Кевина Маккалистера, главного героя фильма, нам известно до преступного мало — зрители даже не знают, кем работают деловые и обеспеченные родители мальчика.
Впрочем, эту завесу тайны в недавнем выпуске подкаста издания The Hollywood Reporter приоткрыл режиссер первых двух частей фильма Крис Коламбус. Вопрос, который беспокоил зрителей, отнюдь не праздный — у семьи огромный дом в пригороде Чикаго, на двух этажах которого вольготно размещаются родители и пятеро их детей.
Коламбус рассказал, что они продумали профессии родителей, хоть и не рассказали о них в фильме напрямую. Мать Кевина, которую сыграла Кэтрин О’Хара, «была очень успешным модельером» — на это намекают манекены в подвале семьи. А вот отец (Джон Хёрд), «судя по опыту самого Джона Хьюза (продюсера), мог работать в рекламе. Но я не помню, чем точно он занимался», — рассказал постановщик, признавшись, что за столько лет и сам позабыл ответ на волнующий всех вопрос.
Зато Коламбус отмел одну из популярных теорий, будто мать и отец Кевина вовлечены в преступную организацию, и их доходы нажиты нечестным путем (что и привлекло грабителей). «Это не организованная преступность. Хотя в то время в Чикаго ее было много», — отметил режиссер.
Еще Коламбус вспомнил, что Маколея Калкина, сыгравшего главного героя, Джон Хьюз показал ему еще до проб: это был первый кандидат, с которым режиссер познакомился. Коламбус решил подойти к пробам тщательнее, и признает, что лишь потратил время впустую: «В итоге я прослушал еще 300 детей. Колоссальная трата времени, потому что потом я снова встретил Маколея, и это было волшебно».
Кроме того, в подкасте режиссер рассказал про другие свои работы — например, «Гремлины» и первые части «Гарри Поттера», а еще про свой последний фильм — только что вышедший ужастик «Носферату», где Коламбус выступил в роли продюсера.