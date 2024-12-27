Стало известно, кем работали родители героя «Один дома»

Коламбус рассказал, что они продумали профессии родителей, хоть и не рассказали о них в фильме напрямую. Мать Кевина, которую сыграла Кэтрин О’Хара, «была очень успешным модельером» — на это намекают манекены в подвале семьи. А вот отец (Джон Хёрд), «судя по опыту самого Джона Хьюза (продюсера), мог работать в рекламе. Но я не помню, чем точно он занимался», — рассказал постановщик, признавшись, что за столько лет и сам позабыл ответ на волнующий всех вопрос.