Стало известно, какую пользу для здоровья приносит дополнительный час сна

Ученые сосредоточились на изучении влияния увеличения продолжительности ночного сна на один час в течение одной недели на здоровье молодых людей. В эксперименте приняли участие 12 человек в возрасте 18−23 лет со средним индексом массы тела 24,5. Отмечается, что у участников не было проблем с физическим и психическим здоровьем.

В течение одной недели участники спали в соответствии со своим обычным режимом. В это же время ученые собирали информацию о продолжительности и качестве сна с помощью актиграфических часов. Также исследователи фиксировали двигательные привычки испытуемых при помощи набедренных акселерометров — приборов, которые работают как датчики изменения положения устройства в пространстве.

Помимо этого добровольцы предоставили образцы мочи и крови для первичного анализа. Также была собрана информация об уровнях их кровяного давления, частоте сердечных сокращений и метаболических реакциях на стандартный прием пищи.

В ходе последующего эксперимента (вторая неделя исследования) участников проинструктировали увеличить продолжительность ночного сна на один час. Было подсчитано, что в среднем добровольцам удалось продлить ночной отдых на 43 минуты.

Такое изменение, в соответствии с оценкой участниками самочувствия, привело к повышению бодрости. Кроме того, увеличение продолжительности сна было связано со снижением систолического артериального давления.

Исследование также показало, что время, необходимое для восстановления уровня глюкозы в крови участников до исходного уровня после приема пищи, сократилось. Это указывает на улучшение регуляции в организме уровня глюкозы — важного фактора при лечении и профилактике сахарного диабета.