Стало известно, какое питание помогает защитить сердце при диабете

Ученые проанализировали данные о здоровье 563 участников с сахарным диабетом первого типа и 692 добровольцев без этого заболевания, чтобы выявить схемы питания, способствующие снижению маркеров воспаления и риска развития атеросклероза. Эти факторы выступают провокаторами развития ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечно-сосудистой недостаточности, аневризмы аорты, сердечной астмы, инфаркта миокарда и других патологий.