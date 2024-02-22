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Стало известно, какие темы чаще всего обсуждают мужчины

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, о чем говорят мужчины на работе, стоит ли искать с коллегами общие увлечения, а также выяснили, кто общительнее — мужчины или женщины. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 22 февраля.
Источник: Freepik

Чаще всего на работе мужчины говорят о профессиональных задачах — так ответили 81% россиян. Однако следом за рабочими вопросами идут личные интересы — 22% опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19% — ремонт дома или квартиры, 17% много говорят о своей семье и детях, а 12% сплетничают об отношениях между сотрудниками. Домашних животных и спорт любят обсудить 12% и 9% мужчин соответственно.

44% опрошенных россиян уверены, что с коллегами стоит общаться на темы, которые выходят за рамки профессиональных вопросов, и искать общие увлечения, в том числе с мужчинами. 67% участников исследования верят, что взаимные интересы позитивно влияют на атмосферу в коллективе.

По данным «Одноклассников», с мужчинами на работе точно можно говорить об автомобилях, юморе, спорте и рыбалке. Посты именно по этим тематикам собирают наибольшее количество реакций и комментариев от мужской аудитории соцсети.

По мнению 8% респондентов, мужчины в реальной жизни общительнее, нежели женщины, 13% считают наоборот. Однако большинство участников исследования думают, что уровень коммуникабельности зависит не от пола, а от человека. По данным «Одноклассников», в Сети уровень общительности среди мужчин и женщин практически не отличается — так, доля личных сообщений от профилей женщин в соцсети — 55%, от профилей мужчин — 45%. При этом мужчины так же активно вступают в обсуждения каких-то тем публично — доля комментариев под постами от мужчин в соцсети всего на 7% ниже, чем от женщин, несмотря на то что в соцсети превалирует женская аудитория.

16 февраля из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» стало известно, что самым уместным и полезным подарком коллегам-мужчинам 42% россиян назвали сертификаты на покупки. Чуть более трети опрошенных (38%) выбирают угощения и сладости, а 28% — тематические сувениры. 24% респондентов считают хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% россиян подарили бы книги.