Стало известно, какие темы чаще всего обсуждают мужчины

Чаще всего на работе мужчины говорят о профессиональных задачах — так ответили 81% россиян. Однако следом за рабочими вопросами идут личные интересы — 22% опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19% — ремонт дома или квартиры, 17% много говорят о своей семье и детях, а 12% сплетничают об отношениях между сотрудниками. Домашних животных и спорт любят обсудить 12% и 9% мужчин соответственно.
44% опрошенных россиян уверены, что с коллегами стоит общаться на темы, которые выходят за рамки профессиональных вопросов, и искать общие увлечения, в том числе с мужчинами. 67% участников исследования верят, что взаимные интересы позитивно влияют на атмосферу в коллективе.
По данным «Одноклассников», с мужчинами на работе точно можно говорить об автомобилях, юморе, спорте и рыбалке. Посты именно по этим тематикам собирают наибольшее количество реакций и комментариев от мужской аудитории соцсети.
По мнению 8% респондентов, мужчины в реальной жизни общительнее, нежели женщины, 13% считают наоборот. Однако большинство участников исследования думают, что уровень коммуникабельности зависит не от пола, а от человека. По данным «Одноклассников», в Сети уровень общительности среди мужчин и женщин практически не отличается — так, доля личных сообщений от профилей женщин в соцсети — 55%, от профилей мужчин — 45%. При этом мужчины так же активно вступают в обсуждения каких-то тем публично — доля комментариев под постами от мужчин в соцсети всего на 7% ниже, чем от женщин, несмотря на то что в соцсети превалирует женская аудитория.
16 февраля из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» стало известно, что самым уместным и полезным подарком коллегам-мужчинам 42% россиян назвали сертификаты на покупки. Чуть более трети опрошенных (38%) выбирают угощения и сладости, а 28% — тематические сувениры. 24% респондентов считают хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% россиян подарили бы книги.