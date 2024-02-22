Стало известно, какие темы чаще всего обсуждают мужчины

По мнению 8% респондентов, мужчины в реальной жизни общительнее, нежели женщины, 13% считают наоборот. Однако большинство участников исследования думают, что уровень коммуникабельности зависит не от пола, а от человека. По данным «Одноклассников», в Сети уровень общительности среди мужчин и женщин практически не отличается — так, доля личных сообщений от профилей женщин в соцсети — 55%, от профилей мужчин — 45%. При этом мужчины так же активно вступают в обсуждения каких-то тем публично — доля комментариев под постами от мужчин в соцсети всего на 7% ниже, чем от женщин, несмотря на то что в соцсети превалирует женская аудитория.