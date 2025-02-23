Стало известно, какие соцвыплаты могут получить беременные россиянки в 2025 году

Будущие мамы также могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств. Для этого надо встать на учёт в женской консультации. Препараты будут выдавать в аптеке при поликлинике. При этом регионы могут вводить дополнительные меры поддержки, однако объём пособий будет везде отличаться. К примеру, в Воронежской области беременные ежемесячно получают 3 тысячи рублей на еду, если доход семьи меньше прожиточного минимума.