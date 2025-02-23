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Стало известно, какие соцвыплаты могут получить беременные россиянки в 2025 году

В 2025 году беременные россиянки могут рассчитывать на целый ряд государственных пособий. Об этом в своём материале рассказывает РИА «ФедералПресс».К примеру, женщины могут получить единовременную выплату, если встанут на учёт по беременности до 12 недель.

Источник: Life.ru

Размер единого пособия отличается во всех регионах, но обычно это около 50% от прожиточного минимума. Деньги выплачиваются каждый месяц, пока ребёнок не родится.

Беременные жёны срочников при сроке беременности от 25 недель получают единоразово 42 665 рублей с 1 февраля этого года. Сумма помножится на районный коэффициент, если женщина проживает в северном и труднодоступном населённом пункте. Подать заявку на пособие можно в течение шести месяцев после демобилизации мужа.

Будущие мамы также могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств. Для этого надо встать на учёт в женской консультации. Препараты будут выдавать в аптеке при поликлинике. При этом регионы могут вводить дополнительные меры поддержки, однако объём пособий будет везде отличаться. К примеру, в Воронежской области беременные ежемесячно получают 3 тысячи рублей на еду, если доход семьи меньше прожиточного минимума.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая России — За правду» внесли на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым предлагается позволить будущим мамам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.