Стало известно, какие лекарства нельзя принимать с кофе

По этой же причине кофе не следует пить до или сразу после приема лекарств от гипертонии, таких как бета-блокаторы. Они широко применяются для нормализации частоты сердечных сокращений и защиты сердца от «износа». Кофе, напротив, заставляет сердце биться чаще, что может приводить к изменению действия препаратов от гипертонии.