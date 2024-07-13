Стало известно, какие грибы могут снизить риск развития рака

Отмечается, что только в 11 исследованиях, включенных в научный обзор, ученые учитывали данные об особенностях образа жизни испытуемых (уровень физической активности, массу тела, рацион). Вполне вероятно, что таким выраженным противораковым эффектом обладали не сами грибы, а здоровый образ жизни в целом. Употребление грибов, в свою очередь, выступало одним из элементов системы правильного питания.