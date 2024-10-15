Стало известно, какая умственная работа выматывает сильнее всего

Когда люди, выполнявшие более сложные задания на запоминание, уставали, они начинали соглашаться на небольшое вознаграждение, которое получали сразу, но в другой группе это происходило не всегда. Это говорит о том, что они выбирали вариант, который требовал наименьших усилий при принятии решения.