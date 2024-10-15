Стало известно, какая умственная работа выматывает сильнее всего

Ученые из Парижского института мозга (Франция) установили, что необходимость постоянного принятия решений серьезно нагружает мозг. Это значит, что к концу дня такие мелкие когнитивные задачи негативно сказываются на способности разумного принятия решений. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на научный журнал Current Biology.
Исследование 2016 года показало, что мозг принимает наиболее рациональные решения в начале дня. А вот вечером люди начинают действовать более нелогично и импульсивно. При этом большее количество принятых решений ведет к «перегрузке» мозга.
В новом исследовании ученые провели МРТ-сканирование головного мозга 40 добровольцев. В течение шести часов участники исследования выполняли задания на память.
Например, им нужно было наблюдать за числами, появляющимися на экране компьютера, и отвечать, совпадает ли каждое следующее число с предыдущим. При этом у одних добровольцев задания были сложнее, чем у других.
Во время выбора разные отделы мозга обмениваются электрическими импульсами. Для их передачи нужно химическое вещество под названием глутамат. С каждым принятием решения его концентрация в мозге увеличивается, что ухудшает способность трезво мыслить.
На умственное напряжение влияла не сложность, а количество заданий. Однако ученые заметили, что у людей, выполняющих более тяжелые задачи, наблюдались и другие признаки усталости, например, расширенные зрачки.
В перерывах между заданиями на запоминание исследователи давали участникам другие упражнения, например, такое, в котором люди выбирали между получением меньшей суммы денег сразу и большей суммы позже.
Когда люди, выполнявшие более сложные задания на запоминание, уставали, они начинали соглашаться на небольшое вознаграждение, которое получали сразу, но в другой группе это происходило не всегда. Это говорит о том, что они выбирали вариант, который требовал наименьших усилий при принятии решения.
Ученые отметили, что сбалансировать уровень глутамата в мозге помогает сон.
Ранее ученые доказали, что напряженные размышления вызывают негативные эмоции.