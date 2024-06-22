Стало известно, какая группа крови приводит к лишнему весу

«Ожирение возникает из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии, часто из-за сложного взаимодействия образа жизни, окружающей среды и генетических факторов. У небольшого меньшинства людей ожирение вызвано генетическими вариантами. В этом случае могут помочь новые методы лечения. Наши результаты подчеркивают необходимость исследовать генетическую причину ожирения, чтобы выбрать наиболее подходящее и эффективное лечение, а также уменьшить социальную стигму, связанную с лишним весом», — объяснили ученые.