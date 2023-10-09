Стало известно, как возникло озеро Светлояр

Доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования Мининского университета Андрей Асташин рассказал, как на самом деле образовалось озеро Светлояр, расположенное в Воскресенском районе Нижегородской области.

До сих пор об этом водоеме ходит множество легенд. В том числе существует версия о появлении Светлояра из-за метеорита, так как он имеет воронкообразную форму. Однако вокруг существуют десятки подобных озер, следовательно, столько космических тел не могло упасть в одном районе. Также эту гипотезу опроверг анализ, благодаря которому удалось установить отсутствие необычных материалов.

Андрей Асташин рассказал, что Светлояр относится к палеотермокарстовым озерам, которые образовались девять тысяч лет назад из-за потепления после ледникового периода.

Ледник не проник на территорию региона, но оказал большое влияние на его климат и рельеф. Мерзлотные процессы поспособствовали появлению гидролакколитов — подземных ледяных ядер. Со временем они растаяли и оставили провалы, которые позже наполнились водой, образовав озера. По словам Асташина, Светлояр является самым известным из них, но не самым большим и глубоким. «Ему чуть более девяти тысяч лет, и это отлично вписывается в рамки палеотермокарстовой гипотезы», — заключил ученый.

В 2022 году в Пакистане появилось стокилометровое озеро, образовавшееся из-за наводнения.

Анна Морозова