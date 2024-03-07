Стало известно, как сладкие закуски влияют на привлекательность

Ученые из Университета Монпелье (Франция) выяснили, что определенные продукты, а именно сладкие закуски и обработанная пища, могут сделать человека менее привлекательным для окружающих. Работа на эту тему опубликована в журнале PLOS One.
В исследовании участвовали 104 мужчины и столько же женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый день добровольцам случайным образом давали разные завтраки. ТаК, один вид содержал много рафинированных углеводов, а второй — мало. Через два часа после приема пищи испытуемых фотографировали в одинаковых условиях.
Затем сделанные снимки по критериям привлекательности оценивала отдельно собранная группа людей.
Оказалось, что в глазах оценщиков участники, которые на завтрак употребляли пищу с высоким гликемическим индексом, то есть богатую рафинированными углеводами, выглядели менее привлекательными чем те, кто съедал продукты с малым содержанием вредных веществ. Причем результаты не зависели от пола добровольцев.
Ученые связали это с физиологическими эффектами гипогликемии (пониженным уровнем сахара в крови), такими как изменения кровообращения кожи и цвета лица, которые происходят после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом.
При этом более высокое потребление продуктов, богатых энергией, за завтраков делало мужчин и женщин более привлекательными. Это может быть связано с тем, что пища с высоким содержанием белков и жиров не вызывает быстрых гликемических реакций, тем самым повышая притягательность.
Постоянное же употребление рафинированных углеводов, особенно во время перекусов и в полдник, снижало привлекательность.
На привлекательность также может влиять и окружение человека. Так, ученые выяснили, что красивые друзья улучшают восприятие внешности людей.
Анна Морозова