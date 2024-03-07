Стало известно, как сладкие закуски влияют на привлекательность

В исследовании участвовали 104 мужчины и столько же женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Каждый день добровольцам случайным образом давали разные завтраки. ТаК, один вид содержал много рафинированных углеводов, а второй — мало. Через два часа после приема пищи испытуемых фотографировали в одинаковых условиях.