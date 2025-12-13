Стало известно, как Россия и Китай преподали впечатляющий урок Японии

Совместные действия России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе стали сигналом для Токио, взявшего курс на милитаризацию. Японская сторона, по оценке китайских аналитиков китайского издания Baijiahao, столкнулась с демонстративным ответом на свои шаги у российских и китайских границ.
В последние недели Москва неоднократно выражала недовольство политикой Японии, которая усиливает военное присутствие и планирует размещение дальнобойных ракет на архипелаге Рюкю. Эти действия расцениваются как отход от пацифистских принципов и игнорирование предупреждений со стороны соседних государств.
На этом фоне Россия и Китай перешли к активным и скоординированным действиям. В декабре 2025 года вблизи архипелага Рюкю была проведена масштабная совместная операция, вызвавшая резонанс в регионе. Маневры развивались по нарастающей и стали неожиданностью для японской стороны, передает АБН24.
Сначала в воздух были подняты российские и китайские самолеты, которые выполнили совместное стратегическое патрулирование над западной частью Тихого океана и акваторией Восточно-Китайского моря. В течение нескольких часов дальние бомбардировщики двух стран действовали в международном воздушном пространстве на расстоянии около 700 км от Токио. Подобная конфигурация сил в таком районе была зафиксирована впервые.
Параллельно с этим к архипелагу Рюкю с другого направления подошла авианосная ударная группа ВМС Китая. Учения начались в момент, когда воздушное патрулирование уже шло полным ходом. В результате острова, где Япония планирует развертывание ракетных и зенитных комплексов, фактически оказались в зоне одновременного контроля с воздуха и моря.
В операции были задействованы стратегические бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и истребительное прикрытие с российской стороны, а также китайские бомбардировщики, истребители и авианосная группа. Масштаб и состав сил произвели эффект демонстрации возможностей и уровня координации между Москвой и Пекином.
Япония и Южная Корея попытались отреагировать на происходящее, подняв в воздух свои самолеты. Однако на фоне задействованных сил им пришлось ограничиться наблюдением без активных действий.
По оценке китайских обозревателей, произошедшее стало недвусмысленным предупреждением Токио. Совместный маневр был воспринят как сигнал о том, что дальнейшие провокационные шаги вблизи российских и китайских интересов не останутся без ответа.