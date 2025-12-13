Стало известно, как Россия и Китай преподали впечатляющий урок Японии

Сначала в воздух были подняты российские и китайские самолеты, которые выполнили совместное стратегическое патрулирование над западной частью Тихого океана и акваторией Восточно-Китайского моря. В течение нескольких часов дальние бомбардировщики двух стран действовали в международном воздушном пространстве на расстоянии около 700 км от Токио. Подобная конфигурация сил в таком районе была зафиксирована впервые.