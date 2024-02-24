Стало известно, как питаются долгожители

Другим важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Отмечается, что в некоторых странах (например, в Японии), существует сотни разновидностей грибов, лука, фасоли, маринованных огурцов и других ферментированных продуктов. В Средиземноморском регионе (включает в себя территории Франции, Португалии, Италии и Испании) популярны сыр и йогурт, которые также представляют собой ферментированные продукты.