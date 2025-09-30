Популярные темы
Стало известно, как накажут дочь бандита Цапка

Анастасия Цапок находилась за рулем автомобиля Mercedes AMG GT в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Анастасия Цапок находилась за рулем автомобиля Mercedes AMG GT в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На Анастасию Цапок оформили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (нетрезвое вождение) — ей грозит лишение прав на срок до двух лет», — сообщает канал.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.