Стало известно, как мужчины относятся к высоким заработкам жен

Так, риск психических расстройств в такой ситуации в целом повышен на 8%, а у мужчин, чьи жены зарабатывают заметно больше них, — на 11%. В случае мужей чаще всего речь идет о депрессии и различных зависимостях. Женам тоже в такой ситуации нелегко — у них чаще встречаются диагнозы, связанные со стрессом и эмоциональными срывами.