Стало известно, как мужчины относятся к высоким заработкам жен

К такому выводу пришли ученые из Даремского университета (Великобритания), статья которых опубликована в The Economic Journal. Исследователи проанализировали данные об уровне доходов и психическом состоянии супружеских пар из Швеции, образовавших семью в 2001 году. Информация об этих людях собиралась на протяжении последующих десяти лет их брака или вплоть до их развода (этим закончилось 20% браков).
Анализ показал, что ситуация, когда основным кормильцем семьи является жена, негативно сказывается на психическом состоянии обоих супругов, но особенно плохо — на мужьях.
Так, риск психических расстройств в такой ситуации в целом повышен на 8%, а у мужчин, чьи жены зарабатывают заметно больше них, — на 11%. В случае мужей чаще всего речь идет о депрессии и различных зависимостях. Женам тоже в такой ситуации нелегко — у них чаще встречаются диагнозы, связанные со стрессом и эмоциональными срывами.
Как отмечают авторы исследования, число пар, в которых основным добытчиком является жена, в последнее время растет во всем мире. Так, с начала этого века в США и Швеции количество таких семей выросло примерно на 25%. Почему высокие заработки жен отрицательно отражаются на психическом благополучии их не столь успешных мужей, ученым пока неясно.