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Стало известно, как исчезла Земля Императора Николая II

Государственный архив РФ в своем телеграм-канале опубликовал уникальный документ, датированный 1925 годом. Он представляет собой нарисованную карандашом таблицу с обсуждением переименования Земли Императора Николая II и отдельных малых островов.

Источник: Российская газета

Землей Императора Николая II до 1926 года называлась Северная Земля — единственный открытый в XX веке архипелаг, а также последний крупный участок суши, нанесенный на карту. Он представляет собой архипелаг в Северном Ледовитом океане, расположенный к северу от полуострова Таймыр на границе Карского моря и моря Лаптевых.

Площадь архипелага составляет около 37 тысяч квадратных километров, в настоящее время он необитаем. Северная Земля была официально открыта в 1913 году русской географической экспедицией Бориса Вилькицкого.

Первооткрыватели и назвали ее Землей Императора Николая II.

«Для коммунистического руководства сохранение прежнего топонима было нонсенсом, — считают в Госархиве РФ. — В документе можно видеть разные проекты переименований. В частности Реввоенсовет предлагал более идеологические названия: Северная Земля СССР для Земли Николая II и остров Пролетарской диктатуры для острова Цесаревича Алексея».

Свои предложения внесла и административная комиссия ВЦИК. Она проявила себя более осторожно и предлагала переименовать императорскую землю в Северную Землю, а остров Цесаревича Алексея — в остров Малый Таймыр. Эти названия оказались более нейтральными, что учли в Кремле. Это было важно, в том числе, с точки зрения международного права.

В результате острова получили именно нейтральные названия, предложенные административной комиссией ВЦИК. В архиве добавили, что в Кремле также обсуждали необходимость переименования острова Врангеля, поскольку название вызывало ассоциации с одним из белогвардейских командиров. Однако по итогам обсуждения переименовывать остров не стали.