Стало известно, как исчезла Земля Императора Николая II

Землей Императора Николая II до 1926 года называлась Северная Земля — единственный открытый в XX веке архипелаг, а также последний крупный участок суши, нанесенный на карту. Он представляет собой архипелаг в Северном Ледовитом океане, расположенный к северу от полуострова Таймыр на границе Карского моря и моря Лаптевых.
Первооткрыватели и назвали ее Землей Императора Николая II.
«Для коммунистического руководства сохранение прежнего топонима было нонсенсом, — считают в Госархиве РФ. — В документе можно видеть разные проекты переименований. В частности Реввоенсовет предлагал более идеологические названия: Северная Земля СССР для Земли Николая II и остров Пролетарской диктатуры для острова Цесаревича Алексея».
Свои предложения внесла и административная комиссия ВЦИК. Она проявила себя более осторожно и предлагала переименовать императорскую землю в Северную Землю, а остров Цесаревича Алексея — в остров Малый Таймыр. Эти названия оказались более нейтральными, что учли в Кремле. Это было важно, в том числе, с точки зрения международного права.
В результате острова получили именно нейтральные названия, предложенные административной комиссией ВЦИК. В архиве добавили, что в Кремле также обсуждали необходимость переименования острова Врангеля, поскольку название вызывало ассоциации с одним из белогвардейских командиров. Однако по итогам обсуждения переименовывать остров не стали.