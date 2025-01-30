Стало известно, как исчезла Земля Императора Николая II

Свои предложения внесла и административная комиссия ВЦИК. Она проявила себя более осторожно и предлагала переименовать императорскую землю в Северную Землю, а остров Цесаревича Алексея — в остров Малый Таймыр. Эти названия оказались более нейтральными, что учли в Кремле. Это было важно, в том числе, с точки зрения международного права.