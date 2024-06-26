Стало известно, как часто нужно стирать джинсы

Джинсы являются одной из самых популярных вещей в гардеробе. Многие стирают их очень редко, а кто-то, наоборот, кидает их в машинку слишком часто. И то, и другое на самом деле неправильно.
Эксперт Салах Сан рассказал The Mirror, как часто нужно стирать джинсы, чтобы не повредить ткань.
Многие откладывают стирку на потом и убирают джинсы в шкаф до следующего ношения. Однако в таком случае можно загрязнить ими другие вещи. Поэтому стоит либо держать этот предмет гардероба отдельно от остальных, либо сразу чистить.
Также можно стирать джинсы не полностью. Если на них вы заметили несколько пятен, можно просто удалить их при помощи зубной щетки.
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Анна Морозова