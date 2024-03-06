Стало известно, как часто можно есть еду быстрого приготовления

По словам гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой, продукты быстрого приготовления вредны для регулярного употребления. Дело в том, что обычно такая пища содержит основу для супа и приправу для специй со стабилизаторами. Среди них гуаровая камедь, которая может вызвать отек.