Стало известно, как часто можно есть еду быстрого приготовления

Лапша и картофель быстрого приготовления являются неотъемлемой частью рациона питания многих людей. Если у человека нет времени готовить себе пищу, такие продукты могут спасти и оставить нужные часы и минуты для важной работы.
По словам гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой, продукты быстрого приготовления вредны для регулярного употребления. Дело в том, что обычно такая пища содержит основу для супа и приправу для специй со стабилизаторами. Среди них гуаровая камедь, которая может вызвать отек.
Также среди вредных компонентов еды быстрого приготовления есть глутамат натрия. Этот ароматизатор безвреден только в небольших количествах, однако при частом употреблении он может вызвать головную боль, тошноту и рвоту.
Помимо прочего, в состав специй входит патока — консервант, который часто является продуктом производства сахара. Из-за его частого употребления в пищу в организме нарушается углеводный обмен, что в итоге может привести к ожирению и сахарному диабету.
Врач отметила, что в фаст-фуде содержится более 400 килокалорий на порцию, что составляет пятую часть дневной нормы здорового человека. При постоянном его употреблении может появиться избыточный вес. Также подобная пища не обогащена клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения.
Более того, отказаться от фастфуда тяжело, так как он вызывает пищевую зависимость. Почему это происходит и от каких еще продуктов сложно отказаться, рассказал эксперт.
Анна Морозова