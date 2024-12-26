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Стало известно, как будут работать отделения Соцфонда в праздники

Во время новогодних каникул у россиян будет возможность при необходимости обратиться в отделения Социального фонда. Пресс-служба организации опубликовала график работы в праздники.

Источник: РИА "Новости"

Так, 28 декабря клиентские службы будут работать с 9:00 до 16:45. Потом у них будет приемный день 4 января — с 10 до 15 часов.

С 9 января отделения будут работать по обычному графику.