Стало известно, где живут кикимора, леший и другие герои русского фольклора

Мифологический персонаж индрик упоминался еще в «Голубиной книге» конца XV века, в которой собраны русские духовные стихи, рассказывающие о сотворении мира. Герой описывается там как отец всех зверей. Его также описывали как диковинного животного с телом рыбы и головой коня.

«По другим версиям, индрик похож на мамонта или быка. Вполне возможно, зверя можно встретить на Урале: в одной истории, рассказанной местными казаками, это весьма опасное, хоть и не обладающее волшебными способностями существо», — поделились эксперты.