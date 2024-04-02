Стало известно, где живут кикимора, леший и другие герои русского фольклора

В разных регионах России есть мифы о кикиморе — женщине с длинными волосами и тонкими руками, которая может причинять неприятности людям. В Вологодской губернии считалось, что кикиморы очень хлипкие и невысокие, однако при этом им никогда не сидится на месте. В других северных регионах кикимору описывают как старушку в лохмотьях.
В Кировской области сохранилась легенда о вятских кикиморах-проказницах, которые украли бревна у новгородцев, решивших построить крепость. Бревна люди нашли в незнакомом месте и тут же решили основать там город. Его назвали Вяткой, а позже — Кировом. Сегодня познакомиться с кикиморой можно в парке «Заповедник сказок».
Леший встречается в сказках почти всех российских регионов, но особенно популярен на Русском Севере и в Сибири. По словам экспертов, вполне возможно, этого персонажа можно повстречать в Иркутской области. Согласно данным всероссийской организации Рослесинфорг, этот регион — самый лесной в России.
«На Дальнем Востоке существует предание о Кутхе, вороне-прародителе, который создал мир. По легенде, Кутх нес в лапах скалу, но случайно уронил ее. Скала разбилась на мелкие камешки, из которых и появилась Земля. Согласно другому преданию, Кутх выпустил на волю светила: Солнце, Луну и звезды, которые были заключены в мячах, и сделал мир таким, какой он есть сейчас. Упоминания о вороне встречаются в мифах народов Чукотки и Камчатки», — рассказали эксперты.
В Новгородской области и других северных регионах России есть поверье, что над всеми водяными, русалками и прочими обитателями водоемов властвует могущественный морской царь. Его точное местонахождение неизвестно. Эксперты предполагают, что его дом находится в Ильмень-озере на западе Новгородской области. По крайней мере, именно так говорится в былине о Садко.
Мифологический персонаж индрик упоминался еще в «Голубиной книге» конца XV века, в которой собраны русские духовные стихи, рассказывающие о сотворении мира. Герой описывается там как отец всех зверей. Его также описывали как диковинного животного с телом рыбы и головой коня.
«По другим версиям, индрик похож на мамонта или быка. Вполне возможно, зверя можно встретить на Урале: в одной истории, рассказанной местными казаками, это весьма опасное, хоть и не обладающее волшебными способностями существо», — поделились эксперты.
Гамаюн, как правило, описывается как птица с головой женщины, которая часто летает без крыльев. Считается, что эта героиня любит поболтать, а встреча с ней может сулить как и перемены к лучшему, так и большую беду. По словам экспертов, уже несколько веков волшебная птица считается символом Смоленщины.
«Она изображена на гербе Смоленской области: Гамаюн — правда, не с женским лицом, а с птичьим клювом — гордо восседает на пушке», — рассказали эксперты.