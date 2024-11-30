Стало известно, где россияне собираются путешествовать весной

Больше всего россиян, заранее задумавшихся о своих путешествиях за рубеж, на данный момент планируют посетить весной Токио: 13,9% авиабронирований приходятся на столицу Японии; ночь в отеле там обойдется примерно в 7 000 рублей. Следом идёт Пхукет, куда отправятся 10,1% путешественников; гостиница на тайском острове стоит около 3 000 рублей в сутки. Третью строчку занял Сеул с долей 7,4%; там можно найти номер за 4 000 рублей.