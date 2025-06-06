Стало известно, для чего в Москве закрашивают стену Цоя

По ее словам, созданная ей инициативная группа самостоятельно нашла средства и художников для реализации проекта.
— Творим историю, так сказать. Переделываем стену Цоя ко дню его рождения. Потому что она уже была рисунок на рисунок, надпись на надписи, в общем, в безобразном виде. Мы тут все закрасили, приготовили под портрет, — приводит ее слова РИА Новости.
Журавлева подчеркнула, что на следующей день группе доставят краски, и художники приступят к цветовому оформлению. Сейчас же специалисты создают наброски.
— Портрет будет тот же, который и был, но просто уже отреставрированный, — подчеркнула она. Также на стене появятся обновленные строчки из песен группы «Кино» и копия рисунка за авторством самого Цоя.
О том, что стену Виктора Цоя закрашивают на Старом Арбате стало известно в тот же день.
Фанаты группы создали эту стену в 1990 году, после смерти легендарного музыканта. За годы существования ее не раз закрашивали. Недавно там появились граффити, посвященные умершему рэперу Паше Технику. Через некоторое время стене вернули прежний вид. Затем сотрудники полиции задержали и увезли в отделение мужчину, который вновь разрисовал стену. Вандалами оказались участники малоизвестного музыкального ансамбля «Мрачные щи». Об этом в своих социальных сетях они заявили сами. Группа также «объявила борьбу против памяти Виктора Цоя», обвиняя его в плагиате.