Стало известно, для чего в Москве закрашивают стену Цоя

Фанаты группы создали эту стену в 1990 году, после смерти легендарного музыканта. За годы существования ее не раз закрашивали. Недавно там появились граффити, посвященные умершему рэперу Паше Технику. Через некоторое время стене вернули прежний вид. Затем сотрудники полиции задержали и увезли в отделение мужчину, который вновь разрисовал стену. Вандалами оказались участники малоизвестного музыкального ансамбля «Мрачные щи». Об этом в своих социальных сетях они заявили сами. Группа также «объявила борьбу против памяти Виктора Цоя», обвиняя его в плагиате.