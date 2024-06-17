Стало известно, действительно ли безопасно глотать жвачку

По словам врача, миф о длительном переваривании жевательных резинок не имеет научного обоснования. В состав этого продукта входят эмульгаторы и различные смолы, которые действительно не расщепляются в пищеварительном тракте. Это значит, что после проглатывания жвачки она «выйдет» из организма в процессе дефекации в неизменном виде в течение 40 часов.