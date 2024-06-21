Стало известно, что мгновеннно делает мужчину привлекательным

Об особой привлекательности мужчин с детьми сообщила команда из Лейденского университета в Нидерландах. Этот факт связан с тем, что женщины предпочитают представителей сильного пола, обладающих качествами, необходимыми для того, чтобы стать хорошими отцами. Как говорит ведущий автор исследования, профессор Питер Бос, когда вы хотите вырастить потомство, вам нужен партнер, способный помочь в этом.