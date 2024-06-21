Стало известно, что мгновеннно делает мужчину привлекательным

Многие думают, что мужчины с детьми кажутся женщинам привлекательнее, чем одиночки. Ученые подтвердили это с научной точки зрения, пишет Daily Mail.
Об особой привлекательности мужчин с детьми сообщила команда из Лейденского университета в Нидерландах. Этот факт связан с тем, что женщины предпочитают представителей сильного пола, обладающих качествами, необходимыми для того, чтобы стать хорошими отцами. Как говорит ведущий автор исследования, профессор Питер Бос, когда вы хотите вырастить потомство, вам нужен партнер, способный помочь в этом.
По словам соавтора исследования, кандидата наук Ханны Спенсер, прежде ученые никогда не пытались проверить это утверждение. Поэтому команда из Лейденского университета решила выяснить, действительно ли забота о детях может сделать мужчину в глазах женщины более привлекательным. Для этого ученые провели эксперимент, оценив реакцию 360 женщин.
На первом этапе участницам показывали фото мужчин, где они либо были одни, либо общались с детьми. Потом женщин попросили оценить привлекательность представителей сильного пола на снимках от 1 до 100.
Оказалось, что мужчины с детьми им нравятся намного больше.
Кроме того, ученые выяснили, что привлекательность представителей сильного пола зависит от фазы менструального цикла женщин. В период овуляции мужчины казались им более привлекательными — как с детьми, так и без.
Ученые полагают, что энтузиазм дам в отношении мужчин с малышами может объясняться так называемой «теорией родительских инвестиций», которая предполагает, что, поскольку женщины вносят больший биологический вклад в потомство во время беременности, то генетически они предпочитают сильных, надежных и заботливых партнеров.
По словам профессора Боса, эта теория, возможно, может объяснить то, почему дамам нравятся мужчины, способные также позаботиться и о себе.
Кстати о заботе. Недавно эксперты выяснили, что помогать другим полезно для здоровья.
Айгуль Сабитова