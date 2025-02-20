Стало известно, что мужчины обсуждают на работе. Интересное исследование

В офисных разговорах мужчин-коллег главенствует работа, об этом сообщили РБК Life аналитики сервиса «Работа.ру» и поделились данными собственного опроса. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.
88% опрошенных признались, что обсуждают с коллегами-мужчинами рабочие задачи. На втором месте по популярности — автомобили и техника (28%), за ними следуют ремонты (21%) и политика (21%). Авторы опроса предложили респондентам ответить на вопрос, допустив выбор нескольких вариантов. В итоге, картинка тематических бесед сослуживцев сложилась такая:
- Рабочие задачи — 88%;
- Машины и техника — 28%;
- Ремонт дома/квартиры — 21%;
- Политику — 21%;
- Погоду — 20%;
- Отношения между сотрудниками — 19%;
- Домашних животных — 18%;
- Спорт — 15%;
- Детей — 14%;
- Семейные/романтические отношения — 10%;
- Игры — 9%;
- Другое — 7%.
Подавляющее большинство опрошенных (80%) уверены, что общительность на работе не зависит от пола, а определяется индивидуальными качествами. Более половины респондентов (47%) считают необходимым общение с коллегами на темы вне работы, полагая, что это улучшает атмосферу в коллективе. Значительная часть (29%) придерживается мнения, что такое общение допустимо, но не стоит переходить границы профессионального взаимодействия. Меньшинство (10%) затруднилось с ответом, а 9% и 5% предпочитают строго рабочую коммуникацию, причем 9% склоняются к нерабочим темам, но с оговорками.
Ранее в ходе еще одного исследования, проведенного экспертами «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру» (в нем приняли участие более 3,5 тыс. россиян), выяснилось, что одной из основных причин увольнения по собственному желанию становится неготовность работодателя повышать зарплату, так ответили треть респондентов, еще треть — из-за выгорания и стресса (35%). Еще 34% в качестве причины назвали профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. Отсутствие карьерного роста стало причиной ухода с предыдущего места работы для 24% участников опроса.