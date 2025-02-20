Стало известно, что мужчины обсуждают на работе. Интересное исследование

Подавляющее большинство опрошенных (80%) уверены, что общительность на работе не зависит от пола, а определяется индивидуальными качествами. Более половины респондентов (47%) считают необходимым общение с коллегами на темы вне работы, полагая, что это улучшает атмосферу в коллективе. Значительная часть (29%) придерживается мнения, что такое общение допустимо, но не стоит переходить границы профессионального взаимодействия. Меньшинство (10%) затруднилось с ответом, а 9% и 5% предпочитают строго рабочую коммуникацию, причем 9% склоняются к нерабочим темам, но с оговорками.