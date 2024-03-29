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Стало известно, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем наоборот

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как часто вирусы передаются между людьми и животными. Оказалось, что вирусные инфекции переходят от человека на зверей вдвое чаще, чем наоборот. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Источник: Mike Tinnion/CC0

Команда изучила почти 12 млн вирусных геномов и подтвердили около 3 тыс. случаев межвидовой передачи вируса. Из них 64% пришлись на антропоноз — заражение животного человеком. При этом 36% оказались зоонозными — передающимися от животных людям.

Среди пораженных антропонозом оказались кошки и собаки, свиньи, лошади и крупный рогатый скот, куры и утки, а также дикие животные: шимпанзе, гориллы и ревуны, еноты, и даже и африканские мягкошерстные мыши.

«Это действительно подчеркивает наше огромное влияние на окружающую среду и животных вокруг нас», — отметил ведущий автор исследования Седрик Тан.

По словам ученого, человеческие вирусы предаются животными такими же способами, как и внутри вида — прямой контакт с зараженными жидкостями, укусы носителей патогенов и так далее.