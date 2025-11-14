Стало известно, что Израиль проверяет Галкина* после инцидента с флагами

Поводом стал случай на концерте в Петах-Тикве: после выступления он сказал несколько фраз на украинском языке, взял у зрителя украинский флаг и накрыл им израильский.
Это возмутило местных активистов, и они обратились в МИД и Миннацбезопасности с требованием разобраться. По законам Израиля за умышленное оскорбление государственных символов могут назначить штраф до 15 тысяч долларов или дать срок до трёх лет.
После начала СВО Галкин* и Алла Пугачёва уехали из России. У них есть израильские паспорта и гражданство Кипра. В 2022 году Минюст внёс Галкина* в реестр иноагентов, и оспорить этот статус ему пока не удалось.
*признан иноагентом в РФ.