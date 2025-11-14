Популярные темы
Стало известно, что Израиль проверяет Галкина* после инцидента с флагами

Министерство нацбезопасности Израиля начало проверку в отношении Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), пишет телеграм-канал Mash.

Источник: РИА Новости

Поводом стал случай на концерте в Петах-Тикве: после выступления он сказал несколько фраз на украинском языке, взял у зрителя украинский флаг и накрыл им израильский.

Это возмутило местных активистов, и они обратились в МИД и Миннацбезопасности с требованием разобраться. По законам Израиля за умышленное оскорбление государственных символов могут назначить штраф до 15 тысяч долларов или дать срок до трёх лет.

После начала СВО Галкин* и Алла Пугачёва уехали из России. У них есть израильские паспорта и гражданство Кипра. В 2022 году Минюст внёс Галкина* в реестр иноагентов, и оспорить этот статус ему пока не удалось.

*признан иноагентом в РФ.

Узнать больше по теме
Иностранные агенты: что нужно знать об одном из самых динамичных законов России
Юридический статус «иностранного агента», вводившийся поэтапно на протяжении последнего десятилетия, продолжает эволюционировать и оказывать существенное влияние на деятельность неправительственных организаций, медиа и частных лиц. Наша статья представляет собой попытку всестороннего и сбалансированного анализа этого явления: его юридических оснований, практических последствий, исторического контекста и ключевых споров вокруг него.
Читать дальше