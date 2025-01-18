Стало известно, что готовили россияне в январские праздники

Первое место среди популярных рецептов занял салат с крабовыми палочками «Безумный», который набрал более 58 тысяч запросов. В отличие от классического крабового салата его готовят без риса, а подают в виде торта: ингредиенты выкладываются слоями.
На втором месте в списке оказалась хрустящая закуска из лаваша с соленым огурцом, которой интересовались 38 тысяч раз. Сытное блюдо отлично подходит для праздничного завтрака, а также для уютных встреч с друзьями.
В тройку популярных блюд попали мак-н-чиз с разницей всего в 4 просмотра с предыдущим рецептом.
Проводить меньше времени на кухне в праздники россиянам помогли запеченные в духовке угощения. Например, баклажан «Гармошка». Рецепт расположился на четвертом месте, его посмотрели 36 тысяч раз. Достаточно сделать поперечные надрезы на овоще, добавить туда сыр, колбасу, тертый чеснок и отправить запекаться.
Пятерку лидеров по просмотрам в новогодние праздники закрывает рецепт пирожков «Чудо», который читали почти 33 тысячи раз. У этого блюда необычный способ приготовления: чтобы тесто поднялось, его оставляют не в теплом месте, а в холодном.
Самыми активными пользователями платформы в период праздников оказались жители Москвы, которые просматривали рецепты более 629 тысяч раз. Петербуржцы также вошли в число активных пользователей, они искали идеи для кулинарных шедевров почти 306 тысяч раз. Третье место в списке городов-лидеров по просмотрам занял Екатеринбург: рецепты смотрели свыше 167 тысяч раз. На четвертом и пятом месте расположились Нижний Новгород и Новосибирск с количеством просмотров 158 и 147 тысяч соответственно.
В Москве и Санкт-Петербурге самым популярным рецептом оказался салат «Безумный» с крабовыми палочками, в остальных трех городах жители не устояли перед мак-н-чиз. В топ рецептов также вошли необычный салат из свеклы и иммунный напиток с медом и имбирем.
Всего на новогодние каникулы пользователи сделали больше 358 тысяч поисковых запросов на медиаплатформе. Чаще всего россияне искали рецепты блинов (почти 3 тысячи запросов), пирожных (2,5 тысячи), пиццы (2 тысячи), сырников (почти 2 тысячи) и тортов (1,5 тысячи) — идеальные блюда для позднего завтрака, которыми можно побаловать близких. В топе поисковых запросов оказались также солянка, борщ и салат «Цезарь».
По сравнению с прошлым годом тематика запросов практически не изменилась: в новогодние праздники россияне отдают предпочтение рецептам сладостей, а также сытной еде, например, теплым супам.