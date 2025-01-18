Стало известно, что готовили россияне в январские праздники

Самыми активными пользователями платформы в период праздников оказались жители Москвы, которые просматривали рецепты более 629 тысяч раз. Петербуржцы также вошли в число активных пользователей, они искали идеи для кулинарных шедевров почти 306 тысяч раз. Третье место в списке городов-лидеров по просмотрам занял Екатеринбург: рецепты смотрели свыше 167 тысяч раз. На четвертом и пятом месте расположились Нижний Новгород и Новосибирск с количеством просмотров 158 и 147 тысяч соответственно.