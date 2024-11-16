Стало известно, что чаще всего просят дети у Деда Мороза

Из игрушек мальчики хотят поезда, автобусы, машинки на пульте управления, а также коллекции фигурок. Девочки же традиционно хотят в подарок косметику и украшения, передает ТАСС.
В четверг, 14 ноября, главный Дед Мороз страны отправился в традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга на поезде. В этом году путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в городе Тайшет: именно там начинается легендарный БАМ, который в 2024 году отмечает полувековой юбилей. Поезд прибудет в город 19 ноября в 9:50 и будет стоять там до 18:00.
17 ноября в Музее Победы состоится мероприятие, в рамках которого гости смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения. Участники акции смогут записать свои пожелания на телекамеру, а лучшие поздравления попадут в смонтированный видеоролик.