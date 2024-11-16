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Стало известно, что чаще всего просят дети у Деда Мороза

Дети стали чаще просить у Деда Мороза домашних животных, конструкторы «Лего» и «Майнкрафт». Поступают и традиционные просьбы о сладостях и игрушках. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.

Источник: Газета.Ру

Из игрушек мальчики хотят поезда, автобусы, машинки на пульте управления, а также коллекции фигурок. Девочки же традиционно хотят в подарок косметику и украшения, передает ТАСС.

В четверг, 14 ноября, главный Дед Мороз страны отправился в традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга на поезде. В этом году путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в городе Тайшет: именно там начинается легендарный БАМ, который в 2024 году отмечает полувековой юбилей. Поезд прибудет в город 19 ноября в 9:50 и будет стоять там до 18:00.

17 ноября в Музее Победы состоится мероприятие, в рамках которого гости смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения. Участники акции смогут записать свои пожелания на телекамеру, а лучшие поздравления попадут в смонтированный видеоролик.