Стало известно, что ЦАР предложила России вместе готовить операторов дронов

Центрально-Африканская Республика намерена совместно с Россией открыть центр подготовки операторов беспилотников. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в первом интервью ТАСС после победы на выборах.
Глава государства подтвердил, что рассматривает беспилотные технологии как один из ключевых элементов обеспечения безопасности страны. По его словам, ЦАР заинтересована не только в использовании дронов, но и в создании инфраструктуры для их эффективного применения. Инициатива по открытию учебного центра, как подчеркнул Туадера, является осознанным и искренним желанием Банги.
Ранее президент ЦАР уже указывал, что для противодействия существующим угрозам государству необходимы беспилотные летательные аппараты, а в перспективе — и налаживание их производства. Подготовка собственных операторов рассматривается как важный шаг к повышению самостоятельности вооруженных сил.
В российском диппредставительстве подтверждают высокий уровень взаимодействия двух стран. По словам посла РФ в ЦАР Александра Бикантова, армия республики активно развивается и хорошо оснащена при поддержке Москвы, которая остается основным военно-техническим партнером Банги.
В дипломатических кругах отмечают, что потенциал сотрудничества России и ЦАР в военной сфере оценивается как значительный. Российская сторона участвует в формировании и укреплении национальных вооруженных сил, ориентируя их на создание современной, компактной и самодостаточной армии, способной обеспечивать безопасность страны.