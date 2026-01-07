Популярные темы
Стало известно, что ЦАР предложила России вместе готовить операторов дронов

Центрально-Африканская Республика намерена совместно с Россией открыть центр подготовки операторов беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Центрально-Африканская Республика намерена совместно с Россией открыть центр подготовки операторов беспилотников. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в первом интервью ТАСС после победы на выборах.

Глава государства подтвердил, что рассматривает беспилотные технологии как один из ключевых элементов обеспечения безопасности страны. По его словам, ЦАР заинтересована не только в использовании дронов, но и в создании инфраструктуры для их эффективного применения. Инициатива по открытию учебного центра, как подчеркнул Туадера, является осознанным и искренним желанием Банги.

Ранее президент ЦАР уже указывал, что для противодействия существующим угрозам государству необходимы беспилотные летательные аппараты, а в перспективе — и налаживание их производства. Подготовка собственных операторов рассматривается как важный шаг к повышению самостоятельности вооруженных сил.

В российском диппредставительстве подтверждают высокий уровень взаимодействия двух стран. По словам посла РФ в ЦАР Александра Бикантова, армия республики активно развивается и хорошо оснащена при поддержке Москвы, которая остается основным военно-техническим партнером Банги.

В дипломатических кругах отмечают, что потенциал сотрудничества России и ЦАР в военной сфере оценивается как значительный. Российская сторона участвует в формировании и укреплении национальных вооруженных сил, ориентируя их на создание современной, компактной и самодостаточной армии, способной обеспечивать безопасность страны.