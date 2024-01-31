Стало известно, чем обоснован страх многих людей перед гадюками

В исследовании приняли участие 55 сомалийцев и 144 чеха. Ученые зафиксировали информацию о поле и возрасте участников, а затем попросили их расположить изображения змей различных видов в порядке возрастания чувства страха перед ними. Для устранения предвзятости фотографии были стандартизированы по размеру и фону. Всего было представлено 48 видов змей из числа ядовитых (гадюки и элапиды) и неядовитых (песчаные удавы и ужеобразные).