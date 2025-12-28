Стало известно, чем кормят делегацию Украины на переговорах в США

28 декабря состоялась встреча президентов США и Украины в Палм-Бич (штат Флорида). В ходе общения с прессой Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства на достижение договоренности по Украине. Американский лидер также заявил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.