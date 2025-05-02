Сталинградскую битву преподают школьникам Молдавии как «катастрофу»

«Сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских, — прим. URA.RU) войск с Кавказа», — говорится в одном из параграфов учебника. РИА Новости отмечает, что пособие трактует ключевые события войны исключительно с позиции румынских войск, игнорируя тот факт, что они выступали оккупантами на территории Молдавии. В учебнике утверждается, что «румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины», а освобождение Молдавии Советской армией представлено как «серьезная проблема» для руководства Румынии. Также целый раздел посвящен роли Румынии как союзника Адольфа Гитлера, а молдавским школьникам предлагается самостоятельно рассмотреть аргументы «за» и «против» участия румын в войне на стороне нацистов, а также попытаться оправдать жертвы румынской армии.