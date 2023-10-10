Стали известны самые популярные среди россиян авторы

Новый опрос среди россиян показал, что большинство опрошенных читают от семи до двенадцати книг в год. Самыми читаемыми авторами в этом году стали Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл — их упомянула большая часть респондентов.

Больше половины опрошенных — 78% — сообщили о том, что хотели бы читать больше. Однако, мало кому это удается: за прошедший год только 37% опрошенных стали читать больше, а 16% — меньше.

Препятствиями на пути к чтению становятся отсутствие времени — 42% опрошенных и проблемы с концентрацией — 17%. 11% респондентов останавливается высокая стоимость книг — только за 2022 год цены на печатные издания выросли на 20%, а в 2023 добавилось еще плюс 15%.

Нон-фикш и книги по самообразованию лидируют среди всех опрошенных — на них приходится 56%. Среди поклонников научно-популярной литературы оказалось больше мужчин, а вот женщины предпочитают художественную литературу.

Многие россияне — 62% опрошенных — говорят о том, что они читают ради личного развития. Еще 38% читают книги ради отдыха и развлечения.