Стали известны самые популярные среди россиян авторы
Среди них оказались Толстой и Оруэлл.
Среди них оказались Толстой и Оруэлл.
Новый опрос среди россиян показал, что большинство опрошенных читают от семи до двенадцати книг в год. Самыми читаемыми авторами в этом году стали Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл — их упомянула большая часть респондентов.
Препятствиями на пути к чтению становятся отсутствие времени — 42% опрошенных и проблемы с концентрацией — 17%. 11% респондентов останавливается высокая стоимость книг — только за 2022 год цены на печатные издания выросли на 20%, а в 2023 добавилось еще плюс 15%.
Нон-фикш и книги по самообразованию лидируют среди всех опрошенных — на них приходится 56%. Среди поклонников научно-популярной литературы оказалось больше мужчин, а вот женщины предпочитают художественную литературу.
Несмотря на развитие технологий, большинство респондентов — 75% — сказали, что выбирая между бумажной и электронной книгой они предпочтут бумажную. При этом реально читают бумажные книги только 48% опрошенных. Вероятно, это связано со стоимость бумажных книг.