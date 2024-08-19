Стали известны причины, по которым россияне любят свою работу

До этого более половины россиян признались, что предпочитают работать в коллективе, а 49% — индивидуально. Среди сторонников командной работы преобладают сотрудники производства и агропрома (13%), торговли (10%) и бухгалтеры (8%). Индивидуальную работу чаще выбирают IT-специалисты (9%) и работники транспортной отрасли (9%).