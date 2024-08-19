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Стали известны причины, по которым россияне любят свою работу

Большинство россиян любят свою работу — об этом заявили почти 70% участников соответствующего опроса.

Источник: Freepik

Чаще всего причиной они называли наличие возможности соблюдать баланс между трудовыми буднями и личной жизнью (48%), а также — прекрасный коллектив (38%), цитирует RT результаты исследования.

Хорошего начальника причиной любви к работе назвали 35% опрошенных, а стабильный заработок — каждый третий респондент (33%). Интересные задачи оказались важными для 28% россиян, а отсутствие бюрократии — для 23%.

Чуть меньше участников опроса назвали главным плюсом тот факт, что их не заставляют перерабатывать (22%), а также оценили уютный офис (21%).

Карьерный рост причиной любви к работе стал лишь для 10% респондентов, а корпоративная культура — для 8%.

Также работники отмечали важность понимания, куда развивается компания и какие задачи следует выполнять. Многие отмечали, что для них особое значение имеет поддержка коллег, мотивация, объяснение идей и заданий, получаемых от начальства.

Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру», опросив более 3,5 тыс. россиян со всей страны.

До этого более половины россиян признались, что предпочитают работать в коллективе, а 49% — индивидуально. Среди сторонников командной работы преобладают сотрудники производства и агропрома (13%), торговли (10%) и бухгалтеры (8%). Индивидуальную работу чаще выбирают IT-специалисты (9%) и работники транспортной отрасли (9%).