Стали известны подробности о второй квартире Долиной

Квартира, о которой идет речь, располагается в пятиэтажном доме 1961 года постройки в районе Лефортово. Ее площадь составляет 50 квадратных метров, а цена — около 18 миллионов рублей. По данным канала, Долина приобрела жилье примерно 20 лет назад, но не использовала его для проживания.