Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае

В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.