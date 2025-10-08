Стали известны нобелевские лауреаты по химии за 2025 год

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.