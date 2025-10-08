Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.
Стали известны нобелевские лауреаты по химии за 2025 год
Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по химии за 2025 год японцу Сусуми Китагава, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яаги за развитие металлоорганические каркасных структур. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.