Нейросеть выбрала лучшие фотографии на конкурсе «Люди в фокусе»

ИИ-жюри моментально сравнивало снимки с другими после загрузки, галерея обновлялась вплоть до завершения приема работ. Другой задачей нейросети было отсеять изображения, сгенерированные машинным способом.
Лучшей работой по версии ИИ стал портрет «Цветы», созданный Михаэлем Шнаблем. Фотограф получит награду в размере $4000. На втором месте оказался черно-белый снимок «Рыбак-баклан», на котором изображен мужчина, добывающий улов с помощью прирученных бакланов. Его автором является Майк Тиммер, он удостоился приза в размере $2000. Тройку лидеров замыкает снимок фотографа Торстана Джунике под названием «Там должен быть ангел». На снимке девушка в пеньюаре после пробуждения готовится открыть дверь на балкон. Этот кадр получил приз в размере $1000.
Полный список победителей и другая информация доступны на официальном сайте компании Excire.
Международный фотоконкурс «Люди в фокусе» продлился с 1 по 30 июня. Он был приурочен к 10-летию продукции немецкой компании Excire, которая разрабатывает программы для автоматизированной сортировки архивов цифровых фотографий. Фотоконкурс предлагал окунуться в мир, где портреты и повседневные сцены оказываются в центре грандиозной международной выставки человеческого самовыражения. Фотографы-участники исследовали различные аспекты человеческой жизни — от глубоко личных портретов до динамичных уличных сцен. Конкурс предлагал обратную связь в режиме реального времени с помощью таблицы лидеров, управляемой искусственным интеллектом. Это позволяло участникам мгновенно отслеживать свои результаты, сообщает платформа Deartline.
Ранее стали известны победители престижного конкурса International Aerial Photographer of the Year, посвященного искусству съемки с высоты. Жюри выбрало топ-101 лучших работ.