Нейросеть выбрала лучшие фотографии на конкурсе «Люди в фокусе»

Международный фотоконкурс «Люди в фокусе» продлился с 1 по 30 июня. Он был приурочен к 10-летию продукции немецкой компании Excire, которая разрабатывает программы для автоматизированной сортировки архивов цифровых фотографий. Фотоконкурс предлагал окунуться в мир, где портреты и повседневные сцены оказываются в центре грандиозной международной выставки человеческого самовыражения. Фотографы-участники исследовали различные аспекты человеческой жизни — от глубоко личных портретов до динамичных уличных сцен. Конкурс предлагал обратную связь в режиме реального времени с помощью таблицы лидеров, управляемой искусственным интеллектом. Это позволяло участникам мгновенно отслеживать свои результаты, сообщает платформа Deartline.