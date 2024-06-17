Стали известны имена приглашенных на «Алые паруса» артистов

В этом году главная сцена всероссийского выпускного на Дворцовой площади станет более открытой, чтобы артистов можно было увидеть из любой точки. Организаторы решили максимально отказаться от стенок, поэтому сцена хорошо просматривается со всех сторон, внешне напоминая дерево.
Темой праздника в этот раз является «семья», поэтому каждое выступление исполнителя и каждый блог программы будет отражать историю разных семей. Помимо певцов на сцене можно будет увидеть артистов театра, гимнастов, хор и даже оркестр.
По словам продюсера по работе с артистами Светланы Учителевой, исполнители подбирались исходя из рейтингов и наград прошлого года, а также исходя из интересов молодежи. Уже в ближайшие дни, когда более 15 т декораций будут смонтированы, артисты приступят к репетициям на площадке.
«Под видеоконтент подбираются костюмы, и всё это состыковывается вместе с графикой, артистами, посылами. Мы шьем более 150 костюмов. Плюс еще у нас есть блоки, мы привлекли актеров, даже театр с их костюмами эксклюзивными», — рассказала генпродюсер концертной части «Алых парусов» Лидия Бутузова.
Своими впечатлениями от ожидания главного праздника выпускников поделилась Елизавета Шаталова, которая в этом году сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Она мечтает стать телеведущей.
«Я жду каких-то новых эмоций. Я никогда вживую не видела “Алые паруса”, я бы очень хотела на них посмотреть, как алые паруса проезжают под разводными мостами, и салют, конечно же, он очень красивый», — сказала выпускница.
Тысячи залпов фейерверков озарят акваторию над Невой уже на следующей неделе, 28 июня, а вчерашние одиннадцатиклассники смогут загадать свои желания. Концерт на Дворцовой начнется в 22:00.
Ранее, 13 июня, главный символ праздника «Алые паруса» бриг «Россия» вышел на репетицию маршрута, которым проследует на всероссийском выпускном. В этом году его путь станет длиннее — мероприятие начнется напротив Летнего сада и пройдет через створ Троицкого и Дворцового мостов.
Праздник «Алые паруса» пройдет в юбилейный, 20-й, раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу 2024 года будет развернуто более 10 площадок с артистами.