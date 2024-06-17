Стали известны имена приглашенных на «Алые паруса» артистов

По словам продюсера по работе с артистами Светланы Учителевой, исполнители подбирались исходя из рейтингов и наград прошлого года, а также исходя из интересов молодежи. Уже в ближайшие дни, когда более 15 т декораций будут смонтированы, артисты приступят к репетициям на площадке.