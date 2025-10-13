Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2025 года

Следует напомнить, что год назад Нобелевскую премию по экономике присудили американским исследователям Дэрону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону. Их отметили за выдвижение новых теорий, объясняющих, почему в мире наблюдаются столь значительные различия в уровне благосостояния между государствами.