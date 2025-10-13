Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2025 года

В понедельник, 13 октября, комиссия Королевской шведской академии наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2025 года. Обладателями престижной международной награды стали Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту. Они получили ее за новаторские подходы в исследовании финансовых рынков и изложении эффективных подходов к разрешению экономических кризисов.
Их научные труды помогли глубже понять влияние глобализации и финансовых кризисов на устойчивое развитие стран. Особо было отмечено практическое применение полученных результатов в мировой экономической политике.
«Королевская академия наук Швеции приняла решение присудить премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту “за объяснение инновационного экономического роста”», — сказано в сообщении.
Следует напомнить, что год назад Нобелевскую премию по экономике присудили американским исследователям Дэрону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону. Их отметили за выдвижение новых теорий, объясняющих, почему в мире наблюдаются столь значительные различия в уровне благосостояния между государствами.