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Стала известна дата выхода сериала о группе «Комбинация»

Далее, согласно пресс-службе онлайн-платформы Wink, серии будут появляться раз в неделю по пятницам.

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Восьмисерийный биографический проект расскажет историю создания «Комбинации» продюсером Александром Шишининым и композитором Виталием Окороковым. Зрителям покажут творческий путь каждой из участниц герлз-бэнда — Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

Апина сыграла в сериале роль преподавательницы консерватории. Также в проекте снялись Никита Кологривый, Владимир Канухин, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Стася Милославская и другие.

Ранее Алена Апина рассказала, почему покинула коллектив.