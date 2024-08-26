Стала известна дата выхода сериала о группе «Комбинация»

13
Восьмисерийный биографический проект расскажет историю создания «Комбинации» продюсером Александром Шишининым и композитором Виталием Окороковым. Зрителям покажут творческий путь каждой из участниц герлз-бэнда — Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.
Апина сыграла в сериале роль преподавательницы консерватории. Также в проекте снялись Никита Кологривый, Владимир Канухин, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Стася Милославская и другие.
Ранее Алена Апина рассказала, почему покинула коллектив.