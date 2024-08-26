Стала известна дата выхода сериала о группе «Комбинация»

Апина сыграла в сериале роль преподавательницы консерватории. Также в проекте снялись Никита Кологривый, Владимир Канухин, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Стася Милославская и другие.