Стала известна дата выхода последнего сериала с Заворотнюк

«Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом. Настя вообще была замечательная, очень чувственная, профессиональная, некапризная, несмотря на то, что очень известная», — рассказывал Нахабцев.