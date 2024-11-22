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Стал известен сюжет новой книги о Ведьмаке

Анджей Сапковский обратился к юности своего героя.

Новая книга Анджея Сапковского о Ведьмаке будет называться «Перекрёсток воронов». Она расскажет о юности главного героя. Подробностями поделился сайт Redanian Intelligence.

Сюжет романа покажет, как Геральт в возрасте 18—20 лет только изучает азы колдовства. Он странствует и спасает невинных людей от чудовищ. Герой следует негласным правилам и советам мудрых наставников. Но некоторые представления о мире разрушаются, столкнувшись с суровой реальностью.

В Польше книгу выпустят 1 декабря. Первую главу уже опубликовали в журнале Nowa Fantastyka. Дата выхода романа в других странах пока не называется.