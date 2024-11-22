Стал известен сюжет новой книги о Ведьмаке

Сюжет романа покажет, как Геральт в возрасте 18—20 лет только изучает азы колдовства. Он странствует и спасает невинных людей от чудовищ. Герой следует негласным правилам и советам мудрых наставников. Но некоторые представления о мире разрушаются, столкнувшись с суровой реальностью.