Стал известен сюжет новой книги о Ведьмаке

Новая книга Анджея Сапковского о Ведьмаке будет называться «Перекрёсток воронов». Она расскажет о юности главного героя. Подробностями поделился сайт Redanian Intelligence.
Сюжет романа покажет, как Геральт в возрасте 18—20 лет только изучает азы колдовства. Он странствует и спасает невинных людей от чудовищ. Герой следует негласным правилам и советам мудрых наставников. Но некоторые представления о мире разрушаются, столкнувшись с суровой реальностью.
В Польше книгу выпустят 1 декабря. Первую главу уже опубликовали в журнале Nowa Fantastyka. Дата выхода романа в других странах пока не называется.