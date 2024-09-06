Стакан с извинениями. Эксперт объяснил, почему пьяных «тянет на вежливость»

Особенно стоит отметить, при нарушении мышления для алкоголиков вообще характерно стереотипическое, навязчивое поведение, в крайнем случае своего развития доходящее до бреда. В большинстве бытовых случаев до бреда не доходит, но очень ярко проявляется какое-то навязчивое поведение, которое пугает родных. Они рассказывают, что каждый раз, когда зависимый выпьет, начинается одно и то же. Например, скандал на одну и ту же тему, часто — тему ревности, подозрений в измене. Или разговоры о том, как его все обижают, как весь мир «ополчился» против него, как несправедливо в нему всё окружение и т. д. Говоря научным языком, у человека, регулярно употребляющего алкоголь, развивается параноидная симптоматика.