Стакан с извинениями. Эксперт объяснил, почему пьяных «тянет на вежливость»

У многих людей, употребляющих спиртное, формируются четкие привычки, связанные с этим. Одни становятся агрессивными, другие — извиняется за свое поведение, третьи поют, а четвертые в любом состоянии стремятся помыть посуду. Как возникает связь между алкоголем и привычками? Об этом Aif.ru рассказала— клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяна Метелёва.
— Я бы не назвала подобные повторяющиеся действия привычкой. Такое поведение продиктовано характерными нарушениями мышления, которыми страдают пациенты с алкоголизмом.
При регулярном употреблении алкоголя у человека страдает головной мозг. Поэтому у людей, которые хронически пьют, развиваются типичные расстройства мышления, характерные для людей с органическими нарушениями. И, естественно, что нарушение мышления приводит к расстройству поведения.
Какие-то изначальные характерологические черты личности заостряются, становятся более ярко выраженными, выходят на первый план. Например, человек, который сам по себе всегда был ворчливым и недовольным, может стать откровенно агрессивным.
Особенно стоит отметить, при нарушении мышления для алкоголиков вообще характерно стереотипическое, навязчивое поведение, в крайнем случае своего развития доходящее до бреда. В большинстве бытовых случаев до бреда не доходит, но очень ярко проявляется какое-то навязчивое поведение, которое пугает родных. Они рассказывают, что каждый раз, когда зависимый выпьет, начинается одно и то же. Например, скандал на одну и ту же тему, часто — тему ревности, подозрений в измене. Или разговоры о том, как его все обижают, как весь мир «ополчился» против него, как несправедливо в нему всё окружение
«Привычка» мыть посуду или наводить чистоту в доме под действием алкоголя также относится к разряду навязчивостей или стереотипического поведения как особенность нарушения мышления.