В США предложили запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

В публикации отмечается, что авиаперевозчики США критикуют то, что китайские авиакомпании до сих пор могут летать над Россией, в отличие от американских. Они считают, что теряют возможность для конкуренции с иностранными компаниями, которые имеют возможность летать через воздушное пространство РФ.