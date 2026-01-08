США выходят из 66 международных организаций: список и возможные последствия

Согласно опубликованному на сайте Белого дома документу, все американские исполнительные департаменты и агентства должны прекратить участие и финансирование в 31 структуре ООН и 35 организациях, не входящих в систему ООН. По мнению Трампа, эти организации больше «не отвечают американским интересам».
Решение прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что страна покидает 66 «антиамериканских, бесполезных или расточительных международных организаций». По его словам, администрация президента также рассматривает возможность выхода из ещё ряда международных организаций, пишет журнал Expert со ссылкой на соцсети чиновника.
«Мы перестанем субсидировать глобалистских бюрократов, которые действуют против наших интересов», — заявил Рубио.
Список международных организаций, из которых выходят США
На сайте Белого дома представлен список организаций в ООН и за его пределами, с которыми США прекратит взаимодействие.
В составе ООН:
- Департамент экономических и социальных дел
- Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОК) — Экономическая комиссия для Африки
- ЭКОСОК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
- ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
- ЭКОСОК — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии
- Комиссия по международному праву
- Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
- Международный торговый центр
- Офис специального советника по Африке
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по делам детей в вооруженных конфликтах
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта
- Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросам насилия в отношении детей
- Комиссия по миростроительству
- Фонд миростроительства
- Постоянный форум по вопросам лиц африканского происхождения
- Альянс цивилизаций ООН
- Программа ООН по сотрудничеству в области сокращения выбросов, связанных с обезлесиванием и деградацией лесов в развивающихся странах
- Конференция ООН по торговле и развитию
- Фонд ООН по вопросам демократии
- Энергетическая служба ООН
- Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата
- Программа ООН по населенным пунктам
- Институт ООН по подготовке кадров и исследованиям
- Океаны ООН
- Фонд народонаселения ООН
- Реестр обычных вооружений ООН
- Совет руководителей системы ООН по координации
- Колледж штабных офицеров системы ООН
- Вода ООН
- Университет ООН.
Вне ООН:
- Круглосуточное соглашение об экологически чистой энергии
- Совет по планированию Коломбо
- Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
- Образование не терпит отлагательств
- Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам
- Форум европейских национальных научно-исследовательских лабораторий автомобильных дорог
- Коалиция за свободу в интернете
- Глобальный фонд вовлечения сообществ и повышения устойчивости
- Глобальный форум по борьбе с терроризмом
- Глобальный форум по киберэкспертизе
- Глобальный форум по миграции и развитию
- Межамериканский институт исследований глобальных изменений
- Межправительственный форум по горнодобывающей промышленности, полезным ископаемым, металлам и устойчивому развитию
- Межправительственная группа экспертов по изменению климата
- Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам
- Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурного наследия
- Международный консультативный комитет по хлопку
- Международная организация по вопросам права развития
- Международный энергетический форум
- Международная федерация советов по делам искусств и культурных агентств
- Международный институт демократии и содействия выборам
- Международный институт правосудия и верховенства права
- Международная исследовательская группа по свинцу и цинку
- Международное агентство по возобновляемым источникам энергии
- Международный солнечный альянс
- Международная организация по тропической древесине
- Международный союз охраны природы
- Панамериканский институт географии и истории
- Партнерство в целях атлантического сотрудничества
- Региональное соглашение о сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженными ограблениями судов в Азии
- Совет регионального сотрудничества
- Сеть по вопросам политики в области возобновляемой энергетики для XXI века
- Научно-технический центр в Украине
- Секретариат Тихоокеанской региональной программы по охране окружающей среды
- Венецианская комиссия Совета Европы
Последствия
Выход США из ряда международных организаций стал резким отходом от политики предыдущих администраций — как республиканских, так и демократических. Эти шаги уже вынудили Организацию Объединённых Наций, находящуюся в процессе внутренней реорганизации, пойти на сокращение персонала и программ.
Несмотря на такие масштабные изменения, представители администрации Трампа заявляют, что не отказываются полностью от ООН. По их словам, они хотят направлять деньги налогоплательщиков на усиление американского влияния в тех структурах ООН, где США конкурируют с Китаем — например, в Международном союзе электросвязи, Международной морской организации и Международной организации труда.
Особое внимание вызвал выход США из Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) — соглашения 1992 года, объединившего 198 стран и ставшего основой Парижского климатического соглашения. Дональд Трамп, неоднократно называвший изменение климата «мистификацией», принял это решение вскоре после возвращения в Белый дом.
Бывший климатический советник Белого дома Джина Маккарти назвала шаг США «недальновидным, постыдным и глупым». Об этом сообщили Associated Press.
«Эта администрация лишает нашу страну возможности влиять на инвестиции, политику и решения на триллионы долларов, которые могли бы укрепить экономику США и защитить нас от разрушительных катастроф», — заявила Маккарти.
По мнению ученых, отказ США от участия в климатических соглашениях может подорвать глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов и дать другим странам повод ослабить собственные обязательства.
Эксперты также отмечают, что без сотрудничества США — одного из крупнейших источников выбросов и крупнейших экономик мира — добиться серьёзного прогресса в борьбе с изменением климата будет крайне сложно.
Кроме того, США вновь прекратили финансирование Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), который занимается вопросами сексуального и репродуктивного здоровья. Республиканцы, включая Трампа, ранее обвиняли фонд в причастности к «принудительным абортам», однако проверка Госдепартамента США при администрации Джо Байдена не выявила никаких подтверждений этим заявлениям.
