США выходят из 66 международных организаций: список и возможные последствия

Несмотря на такие масштабные изменения, представители администрации Трампа заявляют, что не отказываются полностью от ООН. По их словам, они хотят направлять деньги налогоплательщиков на усиление американского влияния в тех структурах ООН, где США конкурируют с Китаем — например, в Международном союзе электросвязи, Международной морской организации и Международной организации труда.