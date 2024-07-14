США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

Ранее, 10 июля, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в России за год на 21,8% выросли продажи воды. Также там отметили, что наиболее популярной у россиян остается негазированная питьевая вода. Ее доля в продажах составила 59,4% от общего объема продаж.