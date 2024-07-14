США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

1,5 л воды в США стоят $2,19, что является одной из самых высоких цен в мире. При этом первой страной в списке является Монако, там литр воды обойдется жителю в $5,8.
В рейтинг также попали Антигуа и Барбуда, где цена за 1,5 л воды составила $2,59, ЦАР — $2,49, Барбадос — $2,48 и Багамы с ценой в $2,41.
Россия заняла 155 место.
Ранее, 10 июля, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в России за год на 21,8% выросли продажи воды. Также там отметили, что наиболее популярной у россиян остается негазированная питьевая вода. Ее доля в продажах составила 59,4% от общего объема продаж.