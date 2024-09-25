США вернут Индии коллекцию из 297 исторических артефакта

Правительство США сообщило о намерении вернуть 297 артефактов, украденных или вывезенных контрабандой из Индии. По случаю передачи президент Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировались на фоне нескольких предметов искусства во время недавней встречи двух лидеров.
В июле США и Индия подписали соглашение о защите культурных ценностей путем предотвращения незаконной торговли и оптимизации процесса возвращения украденных предметов старины обратно в Индию. В связи с этим ожидается, что реликвии, большинство из которых являются терракотовыми изделиями из Восточной Индии, будут возвращены на родину «в ближайшее время».
Министерство иностранных дел Индии сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, поблагодарил президента США за его поддержку в возвращении этих артефактов. Моди также отметил, что реликвии «были не просто частью исторической материальной культуры Индии, но и составляли внутреннее ядро ее цивилизации и сознания».
Среди экспонатов, которые будут переданы на историческую родину, встречаются экземпляры, которые относятся к периоду с 2000 года до нашей эры по 1900 год нашей эры. Многие из них сделаны из камня, металла, дерева и слоновой кости.
Известно, что среди артефактов находится скульптура Апсары, небесной полубогини из индуистской и буддийской мифологии, созданная в
Ранее, в 2022 году, США уже вернули Индии 307 украденных сокровищ в рамках 15-летнего расследования деятельности международных сетей незаконного оборота. Более трех четвертей этих репатриированных предметов, стоимость которых оценивается более чем в $4 млн (~ 367 млн рублей), были «выкрадены» нью-йоркским арт-дилером Субхашем Капуром, что впоследствие был приговорен индийским судом к 10 годам тюремного заключения за контрабанду.
Тем временем в Азербайджане обнаружили настольную игру, в которую играли 4000 лет назад.