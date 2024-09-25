США вернут Индии коллекцию из 297 исторических артефакта

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, поблагодарил президента США за его поддержку в возвращении этих артефактов. Моди также отметил, что реликвии «были не просто частью исторической материальной культуры Индии, но и составляли внутреннее ядро ее цивилизации и сознания».